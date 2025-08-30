تشكيل بيراميدز - حافظ يعوض الشيبي.. وماييلي يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن سبورت

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويعوض كريم حافظ غياب محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز الذي تعرض للإيقاف بعد طرده في المباراة السابقة ضد مودرن سبورت.

تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وعودة هاني

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي - أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - علي جبر - محمود عبد العاطي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - محمد رضا "بوبو" - أحمد توفيق – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

