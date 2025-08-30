تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وعودة هاني
السبت، 30 أغسطس 2025 - 19:41
كتب : حسام نور الدين
يقود محمد شريف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري.
ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.
وعاد شريف ليقود هجوم الأهلي بعدما لعب نيتس جراديشار في التشكيل الأساسي في المباراة الماضية أمام غزل المحلة.
كما عاد محمد هاني لتشكيل الأهلي من جديد بعد غيابه عن المباراة الماضية للإيقاف.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – أحمد رمضان – كريم فؤاد
الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – زيزو
الهجوم: تريزيجيه – محمد شريف – أشرف بنشرقي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل "كوكا"
