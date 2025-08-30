للمباراة الثالثة على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة أوكسير
السبت، 30 أغسطس 2025 - 19:36
كتب : FilGoal
أعلن لويس كاسترو مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوكسير.
ويلتقي نانت مع أوكسير على ملعب الأول بالجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
ويشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد بشكل أساسي للمباراة الثالثة على التوالي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أنتوني لوبيز.
الدفاع: كيلفين أميان - تشيدوزي أوازيم - تايليل تاتي.
الوسط: نيكولاس كوزا - فرانسيس كوكيلين - جوهان ليبينانت - هونج هيون سيوك - يسين بنحطاب.
الهجوم: مصطفى محمد - هيربا جيراسي.
وخسر نانت أول مباراتين في الدوري من باريس سان جيرمان وستراسبورج.
