للمباراة الثالثة على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة أوكسير

السبت، 30 أغسطس 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن لويس كاسترو مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوكسير.

ويلتقي نانت مع أوكسير على ملعب الأول بالجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد بشكل أساسي للمباراة الثالثة على التوالي.

أخبار متعلقة:
ليكيب: مصطفى محمد على رأس أولويات باناثينايكوس اليوناني بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج 1-0 مجددا إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أنتوني لوبيز.

الدفاع: كيلفين أميان - تشيدوزي أوازيم - تايليل تاتي.

الوسط: نيكولاس كوزا - فرانسيس كوكيلين - جوهان ليبينانت - هونج هيون سيوك - يسين بنحطاب.

الهجوم: مصطفى محمد - هيربا جيراسي.

وخسر نانت أول مباراتين في الدوري من باريس سان جيرمان وستراسبورج.

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف انتصار أول بشق الأنفس.. مانشستر يونايتد يتفوق على بيرنلي في +97 بسبب الانتقالات.. توخيل يؤجل انطلاق معسكر منتخب إنجلترا ماريسكا: أتفهم غضب فولام من إلغاء الهدف ضدنا
أخر الأخبار
3 بطولات مختلفة.. الكرتي يهز شباك الأهلي مبكرا بقميص بيراميدز 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو 16 دقيقة | الدوري الإسباني
مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – وائل بدر مدربا للوحدة السوري 27 دقيقة | كرة سلة
أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) غزل المحلة.. بطاااقة حمراااء 56 دقيقة | الدوري الإسباني
لمدة 7 مواسم.. تشيلسي يتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(1) بيراميدز.. نزول العش بدلا من داري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512337/للمباراة-الثالثة-على-التوالي-مصطفى-محمد-أساسي-مع-نانت-في-مواجهة-أوكسير