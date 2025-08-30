خبر في الجول – طولان يستقر على موعد ومكان انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني
السبت، 30 أغسطس 2025 - 18:32
كتب : محمد جمال
استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على موعد انطلاق معسكر الفراعنة للتوقف الدولي لشهر سبتمبر.
وعلم FilGoal.com أن حلمي طولان استقر على يوم الإثنين المقبل لانطلاق معسكر منتخب مصر الثاني.
كما استقر طولان على أن يكون معسكر منتخب مصر الثاني في الإسماعيلية.
ومن المنتظر أن يعلن طولان عن قائمة منتخب مصر الثاني، وذلك عقب إعلان حسام حسن قائمة منتخب مصر الأول بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من الدوري.
ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس وديا يومي 6 و9 سبتمبر المقبل.
وذلك استعدادا للمشاركة في كأس العرب في قطر شهر نوفمبر المقبل.
