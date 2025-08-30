جيرونا يتعاقد مع عز الدين أوناحي
السبت، 30 أغسطس 2025 - 17:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي جيرونا تعاقده مع عز الدين أوناحي لاعب أولمبيك مارسيليا.
عز الدين أوناحي
النادي : جيرونا
ووقع أوناحي على عقد مع جيرونا لمدة 5 مواسم حتى 2030.
المغربي صاحب الـ 25 عاما انضم إلى جيرونا مقابل 6 ملايين يورو.
وطلب جيرونا ضم أوناحي في وقت سابق ولكن توقف عرضه عند 3 ملايين يورو فقط.
وارتبط اسم أوناحي بالعودة إلى باناثينايكوس في اليونان، حيث قدم موسما ناجحا على سبيل الإعارة.
يذكر أن عز الدين أوناحي، صاحب الـ24 عامًا، خاض الموسم المنصرم مع نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مارسيليا هذا الصيف.
وكان أوناحي أبرز نجوم منتخب المغرب الذي حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2022.
ولعب أوناحي 35 مباراة مع باناثينايكوس وسجل 5 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.
نرشح لكم
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا برشلونة يسجل تشيزني انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري