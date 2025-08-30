جيرونا يتعاقد مع عز الدين أوناحي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - المغرب

أعلن نادي جيرونا تعاقده مع عز الدين أوناحي لاعب أولمبيك مارسيليا.

ووقع أوناحي على عقد مع جيرونا لمدة 5 مواسم حتى 2030.

المغربي صاحب الـ 25 عاما انضم إلى جيرونا مقابل 6 ملايين يورو.

وطلب جيرونا ضم أوناحي في وقت سابق ولكن توقف عرضه عند 3 ملايين يورو فقط.

وارتبط اسم أوناحي بالعودة إلى باناثينايكوس في اليونان، حيث قدم موسما ناجحا على سبيل الإعارة.

يذكر أن عز الدين أوناحي، صاحب الـ24 عامًا، خاض الموسم المنصرم مع نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مارسيليا هذا الصيف.

وكان أوناحي أبرز نجوم منتخب المغرب الذي حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

ولعب أوناحي 35 مباراة مع باناثينايكوس وسجل 5 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

عز الدين أوناحي أولمبيك مارسيليا جيرونا
