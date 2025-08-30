انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(1) زد.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد زد في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل زد المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يأتي الجونة في المركز الـ 11 بنفس الرصيد.

ويلتقي الفريقان في الساعة السادسة على ملعب خالد بشارة في الجونة.

انتهت

ق 90+5: جووول التعااادل.. الجونة يتعادل بخطأ فادح من علي جمال

ق 83: جووول أووول.. سلسلة تمريرات وعرضية أرضية يودعها عبد الرحمن البانوبي في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: علي الزاهدي حاول استغلال خطأ المدافع وأرسل عرضية بعد تخطي الحارس لكن محمد ربيعة يشتت قبل أن تصل الكرة للمهاجم.

بداية اللقاء