انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(1) زد.. تعادل
السبت، 30 أغسطس 2025 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد زد في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويحتل زد المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يأتي الجونة في المركز الـ 11 بنفس الرصيد.
ويلتقي الفريقان في الساعة السادسة على ملعب خالد بشارة في الجونة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
انتهت
ق 90+5: جووول التعااادل.. الجونة يتعادل بخطأ فادح من علي جمال
ق 83: جووول أووول.. سلسلة تمريرات وعرضية أرضية يودعها عبد الرحمن البانوبي في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 13: علي الزاهدي حاول استغلال خطأ المدافع وأرسل عرضية بعد تخطي الحارس لكن محمد ربيعة يشتت قبل أن تصل الكرة للمهاجم.
بداية اللقاء
