مجدي عبد العاطي: أي مدرب يتمنى التواجد في الأهلي أو الزمالك

السبت، 30 أغسطس 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لمودرن سبورت أن تدريب منتخب مصر حلم لأي مدرب مصري.

وقال عبد العاطي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "سعيد جدا بتدريب مودرن سبورت ولكن تدريب الأهلي والزمالك مختلف تماما بسبب الجماهيرية والشعبية الكبيرة، وأي لاعب أو مدرب يتمنى التواجد في أحد القطبين".

وأضاف "المدرب المصري يتفوق على الكثير من المدربين الأجانب في الدوري، كما أن خبرة اللعب في مصر تمنحه الأفضلية على الأجنبي".

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مستمر.. وعانينا من التحكيم أمام إنبي عودة العراقي.. الكوكي يعلن قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

وأكمل "منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم وأتمنى التوفيق لحسام حسن مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية".

وأتم تصريحاته "تدريب منتخب مصر حلم لأي مدرب مصري وهذا شرف قبل أن يكون مهمة أن تخدم بلدك في أي منصب".

مودرن سبورت مجدي عبد العاطي الدوري المصري منتخب مصر
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد بيراميدز بهدف عكسي غريب.. الجونة يتعادل مع زد في +95 تشكيل بيراميدز - حافظ يعوض الشيبي.. وماييلي يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وعودة هاني خبر في الجول – طولان يستقر على موعد ومكان انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(1) زد.. تعادل الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مستمر.. وعانينا من التحكيم أمام إنبي عودة العراقي.. الكوكي يعلن قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي ضد غزل المحلة 10 دقيقة | الدوري الإسباني
لمدة 7 مواسم.. تشيلسي يتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد بيراميدز 19 دقيقة | الدوري المصري
أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدف عكسي غريب.. الجونة يتعادل مع زد في +95 26 دقيقة | الدوري المصري
بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
المغرب يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512323/مجدي-عبد-العاطي-أي-مدرب-يتمنى-التواجد-في-الأهلي-أو-الزمالك