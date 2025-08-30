مجدي عبد العاطي: أي مدرب يتمنى التواجد في الأهلي أو الزمالك

يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لمودرن سبورت أن تدريب منتخب مصر حلم لأي مدرب مصري.

وقال عبد العاطي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "سعيد جدا بتدريب مودرن سبورت ولكن تدريب الأهلي والزمالك مختلف تماما بسبب الجماهيرية والشعبية الكبيرة، وأي لاعب أو مدرب يتمنى التواجد في أحد القطبين".

وأضاف "المدرب المصري يتفوق على الكثير من المدربين الأجانب في الدوري، كما أن خبرة اللعب في مصر تمنحه الأفضلية على الأجنبي".

وأكمل "منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم وأتمنى التوفيق لحسام حسن مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية".

وأتم تصريحاته "تدريب منتخب مصر حلم لأي مدرب مصري وهذا شرف قبل أن يكون مهمة أن تخدم بلدك في أي منصب".