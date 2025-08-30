قائمة تونس - الطرابلسي يضم بن رمضان وساسي وشواط في تصفيات كأس العالم

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لـ منتخب تونس ضم محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري لقائمة نسور قرطاج في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب تونس لمواجهتي ليبيريا وغينيا الإستوائية في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال.

ويعود بن رمضان لقائمة تونس من جديد بعدما غاب في التوقف الدولي الماضي نظرا لانضمامه للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وشهدت القائمة عودة كل من بشير بن سعيد و معتز النفاتي ومحمد الحاج محمود وعمر العيوني لقائمة تونس.

وجاءت قائمة تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - نور الدين الفرحاتي.

الدفاع: ياسين مرياح - منتصر الطالبي - ديلان برون - علاء غرام - يان فاليري - علي العبدي - مرتضى بن وناس - محمد أمين بن حميدة - معتز النفاتي.

الوسط: عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - حنبعل المجبري- فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - فراس بالعربي - إسماعيل الغربي.

الهجوم: نعيم السليتي - عمر العيوني - حازم المستوري - فراس شواط - سيباستيان تونكتي.

ويلتقي منتخب تونس مع ليبيريا أولا يوم 4 سبتمبر ثم غينيا الإستوائية بعد 4 أيام.

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن ناميبيا الثاني، وبإمكان نسور قرطاج حسم بطاقة التأهل حال حقق الفوز في المباراتين المقبليتن مع تعثر ناميبيا.