انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(2) بيرنلي.. فوووز قااااتل

السبت، 30 أغسطس 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - مانشستر يونايتد - كايل ووكر - بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

ويحل بيرنلي ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

--

نهاية اللقاء بفوز يونايتد 3-2

ق 90+7: جوووول برونو يسجل من علامة الجزاء الثالث

ق 90+4: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

ق 87: رأسية سيسكو تمر بجوار القائم

ق 68: جووول التعااادل.. أنتوني يسجل لبيرنلي مستغلا خطأ الحارس

ق 58: فوستر يسجل وتقنية الفيديو تلغي الهدف على فارق بسيط

ق57. جووووول الرد السريع وهدف التقدم لمانشستر يونايتد عن طريق مبومو مستغلا تمريرة من دالوت أمام المرمى.

ق56. جوووووول لبيرنلي عن طريق ليلي فوستر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: إصابة كونيا وسقوطه واستبداله ومشاركة زيركزي

ق 27: هدف عكسي عن طريق جون كالين لاعب بيرنلي

ق 18: الحكم يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 16: الحكم يحتسب ركلة جزاء ليونايتد

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
