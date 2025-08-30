انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(2) بيرنلي.. فوووز قااااتل

مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة

أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي

بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت

فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز

للمباراة الثالثة على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة أوكسير

جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف

انتصار أول بشق الأنفس.. مانشستر يونايتد يتفوق على بيرنلي في +97

بسبب الانتقالات.. توخيل يؤجل انطلاق معسكر منتخب إنجلترا