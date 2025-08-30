مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(2) بيرنلي.. رأسية تمر دون خطورة

السبت، 30 أغسطس 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - مانشستر يونايتد - كايل ووكر - بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

ويحل بيرنلي ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي دقيقة بدقيقة من هنا.

--

ق 87: رأسية سيسكو تمر بجوار القائم

ق 68: جووول التعااادل.. أنتوني يسجل لبيرنلي مستغلا خطأ الحارس

ق 58: فوستر يسجل وتقنية الفيديو تلغي الهدف على فارق بسيط

ق57. جووووول الرد السريع وهدف التقدم لمانشستر يونايتد عن طريق مبومو مستغلا تمريرة من دالوت أمام المرمى.

ق56. جوووووول لبيرنلي عن طريق ليلي فوستر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: إصابة كونيا وسقوطه واستبداله ومشاركة زيركزي

ق 27: هدف عكسي عن طريق جون كالين لاعب بيرنلي

ق 18: الحكم يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 16: الحكم يحتسب ركلة جزاء ليونايتد

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بسبب الانتقالات.. توخيل يؤجل انطلاق معسكر منتخب إنجلترا ماريسكا: أتفهم غضب فولام من إلغاء الهدف ضدنا ذا أثليتك: رغم سفره لألمانيا.. تشيلسي يبلغ بايرن ميونيخ بتوقف صفقة جاكسون ماركو سيلفا يفتح النار على الحكام بعد خسارة فولام من تشيلسي ضربة قوية لـ تشيلسي.. غياب ديلاب 8 أسابيع بسبب الإصابة قائمة تونس - الطرابلسي يضم بن رمضان وساسي وشواط في تصفيات كأس العالم تحت أنظار جارناتشو.. تشيلسي يفوز على فولام بثنائية ويتصدر الدوري مؤقتا تشكيل مانشستر يونايتد - مبومو وكونيا يقودان الهجوم أمام بيرنلي.. وماونت أساسي
أخر الأخبار
ماريسكا: أتفهم غضب فولام من إلغاء الهدف ضدنا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: رغم سفره لألمانيا.. تشيلسي يبلغ بايرن ميونيخ بتوقف صفقة جاكسون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – طولان يستقر على موعد ومكان انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني 23 دقيقة | الكرة المصرية
ماركو سيلفا يفتح النار على الحكام بعد خسارة فولام من تشيلسي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرونا يتعاقد مع عز الدين أوناحي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري المصري - الجونة (0)-(0) زد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير مغربي: كاف يقترب من إقامة السوبر الإفريقي في القاهرة.. وموعد مقترح ساعة | الكرة الإفريقية
موتسيبي: كاف يقترب من توقيع اتفاقية ضخمة.. ونسخة 2025 الأفضل في تاريخ إفريقيا للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512321/استراحة-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-يونايتد-0-0-بيرنلي-نهاية-الشوط-الأول