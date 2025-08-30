تحت أنظار جارناتشو.. تشيلسي يفوز على فولام بثنائية ويتصدر الدوري مؤقتا

السبت، 30 أغسطس 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - تشيلسي ضد فولام

ارتقى تشيلسي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا عقب الفوز على فولام.

وفاز تشيلسي على ضيفه فولام 2-0 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

سجل جواو بيدرو وإنزو فيرنانديز (ركلة جزاء) هدفي تشيلسي في مرمى فولام.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 7 نقاط في الصدارة متفوقا على الثلاثي : ليفربول وأرسنال وتوتنام ولكل منهم 6 نقاط، في انتظار ختام مباريات الجولة الثالثة.

فيما توقف رصيد فولام عند نقطتين في المركز 14 بجدول الترتيب.

وتواجد أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي قبل مباراة الفريق الأزرق مع فولام.

ويقترب جارناتشو من الانضمام رسميا إلى صفوف تشيلسي.

وصف المباراة

بدأ تشيلسي المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا في مرمى فولام.

وسدد ليام ديلاب مهاجم تشيلسي كرة قوية في الدقائق الأولى تحولت إلى ركلة ركنية.

وتعرض ديلاب للإصابة ليجري ماريسكا مدرب تشيلسي تغييرا اضطراريا بنزول تاريك جورج بدلا من المهاجم الإنجليزي.

وفي الدقيقة 23 سجل يوشوا كينج تسديدة سكنت شباك تشيلسي، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيدو بسبب خطأ على خيمينز مهاجم فولام في بداية الهجمة.

وأهدر البديل تاريك جورج فرصة محققة للتسجيل بعدما سدد في جسد حارس مرمى فولام.

وبضربة رأسية نجح جواو بيدرو في تسجيل الهدف الاول لنادي تشيلسي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وكثف تشيلسي محاولاته في الشوط الثاني عن طريق انطلاقات إستيفاو من الجانب الأيمن.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء ترجمها إنزو فيرنانديز بنجاح في الدقيقة 55 مسجلا الهدف الثاني.

وأهدر السويدي أندرسون فرصة تقليص الفارق وسدد كرة علت مرمى سانشيز حارس مرمى تشيلسي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
