تشكيل مانشستر يونايتد - مبومو وكونيا يقودان الهجوم أمام بيرنلي.. وماونت أساسي

يقود الثنائي ماتيوس كونيا وبريان مبومو هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

ويحل بيرنلي ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

واعلن البرتغالي روبن أموريم تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ديوجو دالوت – ماتياس دي ليخت – ليني يورو – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – ماسون ماونت

الهجوم: ماتيوس كونيا – بريان مبومو – أماد تراوري.

مانشستر يونايتد جمعة نقطة وحيدة بالتعادل أمام فولام والخسارة ضد أرسنال في الجولتين الماضيتين.

بينما يملك بيرنلي 3 نقاط من فوز وتعادل.