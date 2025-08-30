الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مستمر.. وعانينا من التحكيم أمام إنبي

شدد محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري على استمرار أحمد سامي المدير الفني للفريق في منصبه رغم الهزيمة القاسية امام إنبي.

وخسر الاتحاد من إنبي 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وقال محمد سلامة عبر FilGoal.com : "أحمد سامي مستمر في منصبه، ولا صحة لما يتردد حول رحيله. نحن نثق به وبالجهاز الفني بالكامل".

وأضاف "تم توقيع عقوبات مالية كبيرة على اللاعبين بعد الخسارة القاسية أمام إنبي، والفريق أمامه فترة توقف لتصحيح الأخطاء".

وأتم "الفريق لم يظهر بشكل جيد أمام إنبي، لكن كانت هناك أيضا أخطاء تحكيمية ضدنا في المباراة".

وحقق إنبي انتصارا بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل ثلاثية الفريق البترولي: أحمد زكي ومحمد حتحوت ومحمد ناصر.

ولأول مرة يفوز إنبي على الاتحاد بنتيجة 3-0 منذ 2017.

وارتقى إنبي للمركز الرابع برصيد 8 نقاط فيما تراجع الاتحاد للمركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط وهو الأضعف دفاعيا باستقبال 8 أهداف.