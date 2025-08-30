برشلونة في الجولة الثانية.. مواعيد مباريات سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستعد باريس سان جيرمان لحملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز العريض على إنتر 5-0 في المباراة النهائية.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته بمواجهة اتالانتا الإيطالي خارج ملعبه.

ثم يخرج النادي الباريسي للمواجهة المرتقبة ضد برشلونة في الجولة الثانية.

وجاءت مواعيد مباريات باريس سان جيرمان كالتالي:

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × أتالانتا.

الأربعاء 1 أكتوبر 2025 .. في تمام الساعة التاسعة مساء - برشلونة × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 –في تمام الساعة التاسعة مساء - باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ.

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - اريس سان جيرمان × توتنام.

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 20 يناير 2026 – في تمام الساعة التاسعة مساء - سبورتنج لشبونة × باريس سان جيرمان.

الأربعاء 28 يناير 2026 _ في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد.