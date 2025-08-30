برشلونة في الجولة الثانية.. مواعيد مباريات سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

السبت، 30 أغسطس 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - السوبر الأوروبي

يستعد باريس سان جيرمان لحملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز العريض على إنتر 5-0 في المباراة النهائية.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته بمواجهة اتالانتا الإيطالي خارج ملعبه.

أخبار متعلقة:
مدريد تطير إليه قبل الخروج لـ إنتر.. مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا نيوكاسل ثم باريس.. مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا يحرم الهلال من ثيو هيرنانديز أمام الرياض ثأر طال انتظاره ومدريد كالعادة.. مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ثم يخرج النادي الباريسي للمواجهة المرتقبة ضد برشلونة في الجولة الثانية.

وجاءت مواعيد مباريات باريس سان جيرمان كالتالي:

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × أتالانتا.

الأربعاء 1 أكتوبر 2025 .. في تمام الساعة التاسعة مساء - برشلونة × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 –في تمام الساعة التاسعة مساء - باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ.

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - اريس سان جيرمان × توتنام.

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.

الثلاثاء 20 يناير 2026 – في تمام الساعة التاسعة مساء - سبورتنج لشبونة × باريس سان جيرمان.

الأربعاء 28 يناير 2026 _ في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مدريد تطير إليه قبل الخروج لـ إنتر.. مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا البداية ضد دي بروين ومواجهة مدريد متأخرة.. مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال نيوكاسل ثم باريس.. مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا ثأر طال انتظاره ومدريد كالعادة.. مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قطبا مدريد والوصيف.. مواجهات قوية لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموقعة الـ 16 وذكريات الـ 6-1 وعودة صراع البلوز.. مواجهات برشلونة النارية في دوري الأبطال صدام صلاح ومواجهة مكررة للعام الخامس.. منافسو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا برشلونة ونيوكاسل مجددا.. مواجهات نارية لـ سان جيرمان في حملة الدفاع عن دوري الأبطال
أخر الأخبار
الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف 7 ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية 7 ساعة | سعودي في الجول
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي 8 ساعة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام 8 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا 8 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر 8 ساعة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
/articles/512317/برشلونة-في-الجولة-الثانية-مواعيد-مباريات-سان-جيرمان-في-دوري-أبطال-أوروبا