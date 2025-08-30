برشلونة في الجولة الثانية.. مواعيد مباريات سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
السبت، 30 أغسطس 2025 - 15:54
كتب : FilGoal
يستعد باريس سان جيرمان لحملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.
وفاز باريس سان جيرمان بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز العريض على إنتر 5-0 في المباراة النهائية.
ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته بمواجهة اتالانتا الإيطالي خارج ملعبه.
ثم يخرج النادي الباريسي للمواجهة المرتقبة ضد برشلونة في الجولة الثانية.
وجاءت مواعيد مباريات باريس سان جيرمان كالتالي:
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × أتالانتا.
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 .. في تمام الساعة التاسعة مساء - برشلونة × باريس سان جيرمان.
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 –في تمام الساعة التاسعة مساء - باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان.
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ.
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - اريس سان جيرمان × توتنام.
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 – في تمام الساعة التاسعة مساء - أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان.
الثلاثاء 20 يناير 2026 – في تمام الساعة التاسعة مساء - سبورتنج لشبونة × باريس سان جيرمان.
الأربعاء 28 يناير 2026 _ في تمام الساعة التاسعة مساء - باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد.