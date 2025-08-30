عودة العراقي.. الكوكي يعلن قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

السبت، 30 أغسطس 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

المصري

عاد كريم العراقي لقائمة المصري أمام كهرباء الإسماعيلية بعد الغياب ضد حرس الحدود في الجولة الرابعة.

وغاب العراقي عن مباراة حرس الحدود كعقوبة بسبب الظهور في فيديو على فيسبوك بدون إذن.

ويلعب المصري ضد كهرباء الإسماعيلية غدا ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

كما شهدت القائمة عودة محمود حمدي من الإصابة، وعودة حسين فيصل لأول مرة بعد الطرد ضد الاتحاد.

فيما يغيب محمد هاشم بعد تعرضه للإصابة ضد حرس الحدود، وكذلك استمرار غياب الفرنسي كيليان كارسنتي لم يدخل القائمة في أي مباراة.

وجاءت قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت - محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - حسن علي - كريم العراقي - عمرو سعداوي - خالد صبحي - أحمد عيد - باهر المحمدي

خط الوسط: محمد مخلوف - حسين فيصل- عمر الساعي - محمود حمادة - أحمد علي عامر - موجيشا

خط الهجوم: كريم بامبو - منذر طمين - صلاح محسن - ميدو جابر - عبد الرحيم دغموم

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوری miLe مر نايل الجولة5 5 المد المصري كهرباء الإسماعيلية قائمة المباراة 1 عصام ثروت عصامثروت 13 عمرو سعداوي 16 محمود حمدي 14 محمود حمادة أحمد منصور 3 أحمدمنصور 7 كريم العراقي 2 باهر المحمدي 21 موجيش 4 أحمدعد 22 ميدوجابر جابر 5 خالد صبحي 25 منذر طمين 6 محمد مخلوف 19 حسين فيصل 8 حس علي 30 P9 فموم 9 صلاح محسن 33 عمر ي 10 كريم بامبو 40 أحمد علي عامر‏'‏

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

بينما يملك كهرباء الإسماعيلية نقطتين يحتل بهما المركز الـ19 بجدول الترتيب.

المصري الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية
