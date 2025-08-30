عودة العراقي.. الكوكي يعلن قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

عاد كريم العراقي لقائمة المصري أمام كهرباء الإسماعيلية بعد الغياب ضد حرس الحدود في الجولة الرابعة.

وغاب العراقي عن مباراة حرس الحدود كعقوبة بسبب الظهور في فيديو على فيسبوك بدون إذن.

ويلعب المصري ضد كهرباء الإسماعيلية غدا ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

كما شهدت القائمة عودة محمود حمدي من الإصابة، وعودة حسين فيصل لأول مرة بعد الطرد ضد الاتحاد.

فيما يغيب محمد هاشم بعد تعرضه للإصابة ضد حرس الحدود، وكذلك استمرار غياب الفرنسي كيليان كارسنتي لم يدخل القائمة في أي مباراة.

وجاءت قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت - محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - حسن علي - كريم العراقي - عمرو سعداوي - خالد صبحي - أحمد عيد - باهر المحمدي

خط الوسط: محمد مخلوف - حسين فيصل- عمر الساعي - محمود حمادة - أحمد علي عامر - موجيشا

خط الهجوم: كريم بامبو - منذر طمين - صلاح محسن - ميدو جابر - عبد الرحيم دغموم

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

بينما يملك كهرباء الإسماعيلية نقطتين يحتل بهما المركز الـ19 بجدول الترتيب.