انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) فولام.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد فولام بالدوري الإنجليزي.

ويحل فولام ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

لمتابعة مباراة تشيلسي ضد فولام دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90+3 تسديدة صاروخية من راؤول خيمينز مهاجم فولام تمر أعلى مرمى تشيلسي.

ق75 تسديدة قوية من النيجيري أيوبي لاعب فولام تمر بجوار مرمى تشيلسي

ق55 إنزو فيرنانيدز يسجل الهدف الثاني لنادي تشيلسي من ركلة جزاء

ق51 لاعبو تشيلسي يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء على مدافع فولام

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45+8 جواو بيدرو يسجل الهدف الأول بضربة راسية

ق45+5 تبادل رائع للكرة بين لاعبي فولام وتسديدة من يوشوا كينج ترتطم بدفاع تشيلسي وهى في طريقها للمرمى

ق44 انطلاقة رائعة من استيفاو من الجهة اليمنى لكنه سدد كرة ضعيفة وصلت سهلة لحارس مرمى فولام

ق23 حكم المباراة يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو ووجود خطأ على خيمينز مهاجم فولام

ق21 يوشوا كينج يسجل الهدف الأول لنادي فولام بعد انطلاقة رائعة

ق13 خروج ليام ديلاب ودخول تاريك جورج بدلا منه في تغيير اضطراري

ق7 أندرسون لاعب فولام يسدد كرة صاروخية تمر بجوار مرمى تشيلسي

ق5 تسديدة قوية من ليام ديلاب من داخل منطقة الجزاء تتحول إلى ركلة ركنية

انطلاق المباراة