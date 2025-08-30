الظهور الأول.. بيراميدز يرتدي قميصه الجديد أمام الأهلي

أعلن نادي بيراميدز عن قميصه الأساسي والذي سيظهر به خلال مباريات الموسم الجديد.

القميص من تصميم شركة "بوما"، وسيظهر به للمرة الأولى في مواجهة النادي الأهلي المقرر لها مساء اليوم السبت.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة مساء على استاد السلام.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز 5 نقاط من أول 4 جولات حتى الآن.

وحقق بيراميدز حتى الآن فوزا وحيدا وتعادلين، وتلقى خسارة واحدة.

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة 0-0، ثم فاز على الإسماعيلي 1-0، قبل أن يتعادل مع المصري 2-2 ويتلقى الخسارة الأولى على يد مودرن سبورت 2-1.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.