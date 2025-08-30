الظهور الأول.. بيراميدز يرتدي قميصه الجديد أمام الأهلي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أعلن نادي بيراميدز عن قميصه الأساسي والذي سيظهر به خلال مباريات الموسم الجديد.

القميص من تصميم شركة "بوما"، وسيظهر به للمرة الأولى في مواجهة النادي الأهلي المقرر لها مساء اليوم السبت.

541194127-1301971931368771-4934933002449270990-n

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مرعي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي.. ومنظار لتحديد مدة غيابه خبر في الجول - "أدار مواجهة سابقة بينهما".. الإسباني روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز خبر في الجول - رمضان ومصطفى فتحي خارج حسابات بيراميدز ضد الأهلي

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة مساء على استاد السلام.

540984016-1919487848923352-7870828568290909400-n

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

541250715-1488901939201501-743000337067375247-n

وحقق بيراميدز 5 نقاط من أول 4 جولات حتى الآن.

541338854-1871194423462962-6019484331446626417-n

وحقق بيراميدز حتى الآن فوزا وحيدا وتعادلين، وتلقى خسارة واحدة.

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة 0-0، ثم فاز على الإسماعيلي 1-0، قبل أن يتعادل مع المصري 2-2 ويتلقى الخسارة الأولى على يد مودرن سبورت 2-1.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مستمر.. وعانينا من التحكيم أمام إنبي عودة العراقي.. الكوكي يعلن قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الأولى منذ نهائي كأس مصر.. بسيوني حكما للقاء دجلة ضد الزمالك والد جوان ألفينا يطلب تغيير اسم ابنه ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا قائمة الأهلي - تواجد طاهر وبن رمضان ضد بيراميدز.. وغياب إمام وعمر كمال انتهت الدوري - الاتحاد (0)-(3) إنبي.. البنك (0)-(0) الجيش.. فوز وتعادل
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) بيرنلي.. انطلاق المباراة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحت أنظار جارناتشو.. تشيلسي يفوز على فولام بثنائية ويتصدر الدوري مؤقتا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - مبومو وكونيا يقودان الهجوم أمام بيرنلي.. وماونت أساسي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مستمر.. وعانينا من التحكيم أمام إنبي 48 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة في الجولة الثانية.. مواعيد مباريات سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
عودة العراقي.. الكوكي يعلن قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ساعة | الكرة المصرية
انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) فولام.. 3 نقاط ثمينة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الظهور الأول.. بيراميدز يرتدي قميصه الجديد أمام الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512314/الظهور-الأول-بيراميدز-يرتدي-قميصه-الجديد-أمام-الأهلي