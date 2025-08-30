مدريد تطير إليه قبل الخروج لـ إنتر.. مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

السبت، 30 أغسطس 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يخوض ليفربول مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويسعى ليفربول للعودة لمنصة التتويج بدوري الأبطال، حيث يرجع آخر تتويج للريدز بدوري الأبطال إلى موسم 2018 - 2019، حين حقق لقبه السادس.

ويبدأ ليفربول مشواره بمواجهة أتلتيكو مدريد في أنفيلد.

ويأتي الصدام الأكبر ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة على أنفيلد أيضا.

الخروج الأصعب سيكون إلى أرض إنتر وصيف النسخة الماضية في الجولة السادسة.

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ليفربول × أتلتيكو مدريد (الأربعاء 17 سبتمبر)

جالاتاسراي × ليفربول (الثلاثاء 30 سبتمبر)

أينتراخت فرانكفورت × ليفربول (الأربعاء 22 أكتوبر)

ليفربول × ريال مدريد (الثلاثاء 4 نوفمبر)

ليفربول × أيندهوفن (الأربعاء 26 نوفمبر)

إنتر × ليفربول (الثلاثاء 9 ديسمبر)

أولمبيك مارسيليا × ليفربول (الأربعاء 21 يناير)

ليفربول × كاراباج (الأربعاء 28 يناير)

وواجه ليفربول منافسه ريال مدريد الموسم الماضي في مرحلة الدوري، وفاز الريدز بثنائية دون رد.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول مباريات مرحلة الدوري وترتيبها يوم السبت المقبل.

