لمواجهة منتخب مصر الثاني.. الصحراوي والشعلالي على رأس قائمة منتخب تونس

أعلن سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي، عن قائمة المنتخب التونسي "الثاني" استعدادا لمواجهة نظيره المصري وديا.

ويلعب منتخب تونس الثاني ضد نظيره المصري يومي 6 و9 سبتمبر 2025، ضمن التحضيرات لكأس العرب المقرر غقامتها في قطر.

وسيخوض المنتخب التونسي هذه المرحلة تحت إشراف عيد الحي بن سلطان وأيمن البلبولي، على أن يكون الطرابلسي حاضرا على مقاعد البدلاء لقيادة نسور قرطاج خلال البطولة.

ويتواجد مروان الصحراوي مدافع مودرن سبورت السابق وغيلان الشعلالي لاعب أهلي طرابلس على رأس قائمة منتخب تونس الثاني لمواجهتي مصر الوديتين.

وجاءت قائمة المنتخب التونسي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد السلام الحلاوي - صبري بن حسن - أنس الخرداني

خط الدفاع : محمد دراجر - غيث الزعلوني - حمزة بن عبدة - مروان الصحراوي - أحمد النصراوي - رائد الشيخاوي - أنيس دوبال - أمين الشارني

الوسط: غيلان الشعلالي - معتز الزمزمي - زايون شطاي شهاب الجبالي - لؤي الترايعي - معز الحاج علي - أيمن الحرزي

خط الهجوم : خليل العياري - أشرف الجبري - أنس الحاج محمد فارس بوسنينة - نسيم دنداني - أحمد باهية - يوسف سنانة.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.