البداية ضد دي بروين ومواجهة مدريد متأخرة.. مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال

يخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويبحث سيتي عن لقبه الثاني، بعد أن توج بلقبه الأول في 2023.

ويعود كيفن دي بروين نجم سيتي السابق إلى ملعب الاتحاد في الجولة الأولى لمواجهة فريقه القديم بقميص أزرق آخر، يخص نابولي هذه المرة.

بينما يخوض سيتي مواجهته الثأرية مع موناكو في الجولة الثانية.

بعدها يخرج لملاقاة فياريال، ثم يستضيف بوروسيا دورتموند، وبعده باير ليفركوزن.

وفي الجولة السادسة يحين موعد المواجهة المكررة ضد ريال مدريد.

وفي السابعة يخرج لملاقاة بودو جليمت النرويجي الذي يشارك في الأبطال لأول مرة، ثم يختتم أمام جالاتاسراي التركي.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × نابولي (الخميس 18 سبتمبر)

موناكو × مانشستر سيتي (الأربعاء 1 أكتوبر)

فياريال × مانشستر سيتي (الثلاثاء 21 أكتوبر)

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند (الأربعاء 5 نوفمبر)

مانشستر سيتي × باير ليفركوزن (الثلاثاء 25 نوفمبر)

ريال مدريد × مانشستر سيتي (الأربعاء 10 ديسمبر)

بودو جليمت × مانشستر سيتي (الثلاثاء 20 يناير)

مانشستر سيتي × جالاتاسراي (الأربعاء 28 يناير)

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد للعام الخامس على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موسم 2021 - 2022 التقى الفريقان في نصف النهائي وفاز الملكي بنتيجة 5-6 في مجموع المباراتين، قبل أن يطيح جوارديولا ولاعبيه ببطل أوروبا من نصف نهائي 2022 - 2023 بخماسية مقابل هدف وحيد.

وفي موسم 2023 - 2024 أطاح ريال مدريد بحامل اللقب بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

ونجح ريال مدريد مجددا في الفوز على مانشستر سيتي الموسم الماضي 2024 - 2025 بعد الفوز ذهابا وإيابا 3-2، و3-1.

أما مواجهة موناكو فهي تحمل ثأرا طال انتظاره لسيتي.

موناكو أقصى مانشستر سيتي من دور الـ 16 لنسخة 2017 في مفاجأة مدوية، حيث خسر في الاتحاد 5-3، ثم فاز في ملعب لويس الثاني 3-1 وتأهل بقاعدة الهدف الخارجي.

يتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
