نيوكاسل ثم باريس.. مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

السبت، 30 أغسطس 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

جافي - لامين يامال - برشلونة

يخوض برشلونة عدة مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويطارد برشلونة اللقب السادس من البطولة الغائبة عن النادي منذ 2015.

ويفتتح برشلونة طريقه الأوروبي بمواجهة نيوكاسل يونايتد خارج الديار.

وفي الجولة الثانية يستضيف باريس سان جيرمان في كامب نو.

بينما يصطدم مع تشيلسي خارج الديار في الجولة الخامسة.

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل يونايتد × برشلونة (الخميس 18 سبتمبر - سانت جيمس بارك)

برشلونة × باريس سان جيرمان (الأربعاء 1 أكتوبر - كامب نو)

برشلونة × أولمبياكوس (الثلاثاء 21 أكتوبر - كامب نو)

كلوب بروج × برشلونة (الأربعاء 5 نوفمبر - يان برايدل)

تشيلسي × برشلونة (الثلاثاء 25 نوفمبر - ستامفورد بريدج)

برشلونة × آينتراخت فرانكفورت (الثلاثاء 9 ديسمبر - كامب نو)

سلافيا براج × برشلونة (الأربعاء 21 يناير - إدين أرينا)

برشلونة × كوبنهاجن (الأربعاء 28 يناير - كامب نو)

مواجهة برشلونة وباريس ستكون الـ 16 في المسابقات الأوروبية، والـ 15 في دوري الأبطال.

أولى المواجهات كانت ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1995 وانتهت بانتصار باريس وتأهله.

والمواجهة الوحيدة خارج دوري الأبطال كانت نهائي كأس أبطال الكؤوس 1997، وشهدت فوز برشلونة 1-0.

منذ ذلك الوقت وقعت العديد من المواجهات، من بينها ربع نهائي 2015 الذي شهد فوز برشلونة ذهابا وإيابا، وأشهرها على الإطلاق ريمونتادا البلوجرانا في 2017، من الخسارة 4-0 ذهابا إلى الفوز 6-1 إيابا.

تبدل الحال وهيمن باريس على مواجهات الفريقين في آخر مناسبتين، في دور الـ 16 لعام 2021، وربع نهائي 2024.

أما تشيلسي فهي مواجهة تتكرر للمرة الأولى منذ عام 2018 التي شهدت تأهل برشلونة إلى ربع النهائي على حساب البلوز.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان نيوكاسل يونايتد تشيلسي
