تشكيل تشيلسي - ثنائي يقود الهجوم أمام فولام.. وإستيفاو أساسي
السبت، 30 أغسطس 2025 - 13:06
كتب : FilGoal
يبدأ ليام ديلاب وجواو بيدرو في هجوم تشيلسي لمواجهة فولام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
ويلعب تشيلسي ضد فولام بعد قليل ضمن الجولة الثالة من المسابقة.
كما يعتمد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على البرازيلي إستيفاو في تعويض غياب كولر بالمر المصاب.
وجاء تشكيل تشيلسي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوباه – أدارابيويو توسين – مارك كوكوريا
الوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز
أمامهما: بيدرو نيتو – جواو بيدرو - إستيفاو
الهجوم: ليام ديلاب.
