تشكيل تشيلسي - ثنائي يقود الهجوم أمام فولام.. وإستيفاو أساسي

يبدأ ليام ديلاب وجواو بيدرو في هجوم تشيلسي لمواجهة فولام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي ضد فولام بعد قليل ضمن الجولة الثالة من المسابقة.

كما يعتمد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على البرازيلي إستيفاو في تعويض غياب كولر بالمر المصاب.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوباه – أدارابيويو توسين – مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

أمامهما: بيدرو نيتو – جواو بيدرو - إستيفاو

الهجوم: ليام ديلاب.