حان وقت تخزين البالونات.. ميلان يعلن تعاقده مع نكونكو

أعلن ميلان الإيطالي عن تعاقده مع الفرنسي كريستوفر نكونكو قادما من تشيلسي.

وكتب ميلان عبر صفحته الرسمية: "حان وقت تخزين البالونات".

Time to stock up on balloons 🎈 #WelcomeNkunku — AC Milan (@acmilan) August 30, 2025

ويشتهر نكونكو باحتفاله ببالونة بلون الفريق الذي يمثله.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الفرنسي سينضم مقابل 42 مليون يورو إلى ميلان بعد موافقة اللاعب.

وحاول ميلان سابقا ضم فيكتور بونيفاس لكن التقييم الطبي اللاعب جعل الروسونيري يتراجع عن الاتفاق مع باير ليفركوزن.

صاحب الـ 27 عاما انضم لتشيلسي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو قادما من لايبزج الألماني.

وخاض الفرنسي بقميص تشيلسي 62 مباراة منذ ذلك الحين سجل 18 هدفا وصنع 5 وتوج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وغاب نكونكو منذ انضمامه لتشيلسي عن المباريات لمدة 273 يوما بسبب الإصابات العضلية، وهو ما أثر على حجزه لمقعد أساسي مع البلوز.

ولا يعد نكونكو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينضم لميلان من تشيلسي فسبقه كل من جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتس تشك وفيكايو توموري وأوليفييه جيرو وتيموتي باكايوكو.

ولم يخض الفرنسي الذي يشغل مراكز الجناح وصانع الألعاب والمهاجم أي مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم.

وسبق أن ارتبط اسم نكونكو بالانتقال لبايرن ميونيخ في الصيف الجاري.