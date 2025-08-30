رومانو: تم الاتفاق.. نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن إتمام الاتفاق بين تشيلسي وبايرن ميونيخ بشأن إعارة مهاجم الأول نيكولاس جاكسون.

وتم الاتفاق على إعارة السنغالي جاكسون مقابل 15 مليون يورو.

وتتضمن الصفقة خيار الشراء مقابل 80 مليون ونسبة من إعادة البيع.

ويمتد تعاقد جاكسون مع تشيلسي لمدة 8 مواسم مقبلة.

وسبق أن تحدث إنزو ماريسكا في تصريحات للصحفيين عن مستقبل لاعبه قائلا: "نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو لن يكونا ضمن قائمة الفريق ضد وست هام".

وأضاف "نعلم أن شيئا ما قد يحدث قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع "سنرى إن كانا سيتواجدان معنا بعد الأول من سبتمبر. إن لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أنهما وجدا حلاً".

وأتم "أعتقد أنه من الأفضل أن يجدا حلاً لأنهما سيكونان أكثر سعادة. كلاهما يتدربان بشكل منفرد".

وعزز البلوز هجومه في الصيف الحالي بضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون وجواو بيدرو من برايتون.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة.

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

نيكولاس جاكسون تشيلسي الدوري الإنجليزي الدوري الألماني بايرن ميونيخ
