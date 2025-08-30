إشبيلية يضع اللمسات النهائية على صفقة أمير ريتشاردسون

أمير ريتشاردسون

اقترب إشبيلية الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع المغربي أمير ريتشاردسون لاعب فيورنتينا الإيطالي.

ويمتد باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني حتى 2 سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن المفاوضات بين إشبيلية وفيورنتينا وصلت إلى مراحل متقدمة، ولم يتبق سوى بعض الجزئيات قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أمير ريتشارسون التحق بصفوف فيورنتينا الموسم الماضي قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي>

ويمتد عقد اللاعب حتى 2029.

وشارك المغربي الواعد في 39 مباراة مع فيورنتنيا سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

Image

وقاد ريتشاردسون منتخب المغرب الأولمبي لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024.

وسجل ريتشاردسون هدف واحد خلال البطولة ضد العراق في ختام دور المجموعات.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

فيما فاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية من أصحاب الأرض.

ويجد إشبيلية في الدولي المغربي صاحب الـ22 عاما الخيار الأمثل لتدعيم وسط ملعبه هذا الموسم.

أمير ريتشاردسون منتخب المغرب
