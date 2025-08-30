تقرير: بورتو يتمسك بـ 70 مليون يورو لانتقال مورا إلى الدوري السعودي

يواصل نادي اتحاد جدة السعودي محاولاته لحسم صفقة التعاقد مع رودريجو مورا نجم بورتو البرتغالي.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، فإن نادي اتحاد جدة يحاول الوصول إلى اتفاق مع بورتو من أجل شراء عقد الموهوب رودريجو مورا ، لكن إدارة النادي البرتغالي تتمسك بالحصول على 70 مليون يورو ولن تتنازل عن هذا المبلغ.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن عقد رودريجو لا يتضمن شرط جزائي، إذ انتهت في 15 يوليو الماضي تفعيل الشرط الجزائي الذي كان في عقد اللاعب.

ويعد مورا واحد من أبرز مواهب الكرة البرتغالية إذ يعد أصغر لاعب يشارك ويسجل في الدرجة الثانية البرتغالية مع فريق بورتو الرديف.

وتم تصعيده للفريق الأول للتنين البرتغالي وخاض 36 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وشارك مورا صاحب الـ 18 عاما في كأس العالم للأندية وسجل هدفا ضد الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4.

ويشغل اللاعب الشاب مركزي الجناح وصانع الألعاب، وينتهي تعاقده مع بورتو في 2030.

