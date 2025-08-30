نجم فلامنجو يجتاز الكشف الطبي في أهلي جدة
السبت، 30 أغسطس 2025 - 11:09
كتب : FilGoal
اجتاز ماتيوس جونزالفيس الكشف الطبي في أهلي جدة بنجاح ليحسم النادي السعودي صفقة نجم فلامنجو البرازيلي.
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى 9 سبتمبر المقبل.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ماتيوس جونزالفيس لاعب فلامنجو اجتاز الكشف الطبي في أهلي جدة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جونزالفيس سيوقع لمدة موسمين مقابل 8.5 مليون يورو.
وسيحصل أهلي جدة على 80% من بطاقة اللاعب الذي سيحصل على مليون و900 ألف يورو كراتب سنوي.
الجناح الأيمن صاحب الـ20 عاما لعب مع فلامنجو 54 مباراة وسجل 6 أهداف.
وكان أهلي جدة قد تعاقد هذا الصيف مع إنزو ميو جناح شتوتجارت، وبدأ الموسم بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي.
