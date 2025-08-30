الأهلي ضد بيراميدز وريال مدريد والدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم 30 أغسطس والقنوات الناقلة

السبت، 30 أغسطس 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

هدف أحمد رضا - بيراميدز ضد الأهلي

يلعب الأهلي ضد بيراميدز في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

كذلك يلعب الإسماعيلي ضد غزل المحلة، والجونة ضد زد.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي مانشستر يونايتد مع بيرنلي وتشيلسي مع فولام، وتوتنام مع بورنموث.

أما في إسبانيا فيلعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا، وفي إيطاليا يلعب حامل اللقب نابولي ضد كالياري.

ويخوض مصطفى محمد مهاجم نانت مباراة ضد أوكسير في الدوري الفرنسي، بينما يلعب حامل اللقب باريس سان جيرمان ضد تولوز.

وفي ألمانيا يحل بايرن ميونيخ ضيفا على أوجسبورج، بينما يعود الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لمنافساته بمواجهة الأخدود.

مواعيد مباريات اليوم السبت 30 أغسطس 2025

الدوري المصري

الجونة × زد - 6 مساء - أون سبورت 2

الأهلي - بيراميدز - 9 مساء - أون سبورت 1

الإسماعيلي × غزل المحلة - 9 مساء - أون سبورت 2

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × فولام - 2:30 ظهرا - beIN Sports 1 HD

وولفرهامبتون × إيفرتون - 5 مساء - beIN Sports 6 HD

توتنام × بورنموث - 5 مساء - beIN Sports 2 HD

سندرلاند × برينتفورد - 5 مساء - beIN Sports 5 HD

مانشستر يونايتد × بيرنلي - 5 مساء - beIN Sports 1 HD

ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساء - beIN Sports 1 HD

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × أتلتيكو مدريد - 6 مساء - beIN Sports 3 HD

ريال أوفييدو × ريال سوسييداد - 8 مساء - beIN Sports 6 HD

جيرونا × إشبيلية - 8:30 مساء - beIN Sports XTRA 2

ريال مدريد × ريال مايوركا - 10:30 مساء - beIN Sports 1 HD

الدوري الفرنسي

لوريان × ليل - 6 مساء - beIN Sports 4 HD

نانت × أوكسير - 8 مساء - beIN Sports 4 HD

تولوز × باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN Sports 2 HD

الدوري السعودي

الفتح × الفيحاء - 7 مساء - ثمانية

القادسية × النجمة - 9 مساء - ثمانية

الأخدود × الاتحاد - 9 مساء - ثمانية

الأهلي الدوري المصري بيراميدز الدوري الإنجليزي ريال مدريد مواعيد مباريات اليوم
