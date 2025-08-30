مساهمة مودريتش الأولى.. ميلان يستفيق بالفوز على ليتشي بثنائية

حقق ميلان أول انتصار له هذا الموسم في الدوري الإيطالي بالتفوق على ليتشي بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية.

واستهل ميلان الموسم بشكل سلبي بالخسارة 2-1 أمام كريمونيسي في ملعب سان سيرو.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 3 نقاط في المركز السابع بشكل مؤقت.

فيما ظل ليتشي في المركز الـ 15 برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل في الجولة الأولى مع جنوى سلبيا.

وصف المباراة

وتقدم ميلان في الدقيقة 4 بهدف ماتيو جابيا لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني سجل سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 60 لكن الهدف ألغي مجددا وتلك الكرة بسبب التسلل.

ولأن الثالثة ثابتة، سجل لوفتس تشك الهدف الأول برأسية في الدقيقة 66 بعد ركلة ثابتة نفذها لوكا مودريتش الذي بصم على أول مساهمة تهديفية.

وفي الدقيقة 86 استغل الأمريكي كريتسيان بوليسيتش خطأ دفاعي وانفرد وسجل الهدف الثاني مؤكدا فوز ميلان.

ووصل الأمريكي لـ 55 مساهمة تهديفية مع ميلان بتسجيل 35 وصناعة 20 في 104 مباراة بجميع المسابقات.

وسيلتقي ميلان بعد التوقف الدولي مع بولونيا في سان سيرو، فيما سيحل ليتشي ضيفا على أتالانتا في بيرجامو.