أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني

كشف سايمون ستون صحفي موقع ذا أثلتيك عن انسحاب ريال بيتيس الإسباني من صفقة أنتوني جناح مانشستر يونايتد.

وأوضح سايمون أن بيتيس اتخذ هذا القرار لعدم قدرته على تحمل مبلغ الانتقال وراتب اللاعب.

وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس.

وساهم الجناح في وصول بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عاما يرتبط بعقد مع يونايتد حتى صيف عام 2027 حينما انضم له قادما من أياكس في عام 2022.

ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو قد نفى سابقا اهتمام النصر السعودي بضم اللاعب البرازيلي.

وبذلك يبقى موقف واحد آخر من الرباعي المستبعد من فترة تحضير يونايتد معلقا، رفقة جادون سانشو وتيريل مالاسيا، أما الأخير أليخاندرو جارناتشو فيقترب من تشيلسي وفقا للتقارير الصحفية.

