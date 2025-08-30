الأولى منذ نهائي كأس مصر.. بسيوني حكما للقاء دجلة ضد الزمالك

أعلنت لجنة الحكام تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويقام اللقاء على استاد السلام يوم الأحد في التاسعة مساءً.

ويدير بسيوني اللقاء ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ومحمود دين.

ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواحد وائل فرحان ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

وستكون تلك ثالث مباراة لبسيوني في الدوري المصري هذا الموسم.

فسبق أن أدار مباراة زد ضد كليوباترا وانتهت بالتعادل السلبي، والمصري ضد بيراميدز وانتهت بالتعادل 2-2.

وإجمالا خلال المباراتين أشهر 7 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وستكون تلك المباراة رقم 13 التي يديرها بسيوني للزمالك، آخرها مباراة كأس مصر والتي انتصر فيها الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح الموسم الماضي.والـ 19 لوادي دجلة في جميع المسابقات.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب بـ 10 نقاط عقب مرور أربع جولات.

بينما يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمتين.