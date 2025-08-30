والد جوان ألفينا يطلب تغيير اسم ابنه

أبدى رينان بيزيرا والد البرازيلي جوان ألفينا لاعب الزمالك سعادته وسعادة نجله باختيار الأبيض وتمثيله والأجواء المحيطة بالنادي.

وقال بيزيرا في تصريحاته لقناة دي إم سي: "يمكنكم رؤية سعادته باختيار الزمالك وملاحظة ذلك على ملامحه داخل الملعب وفي احتفالات الأهداف له ولزملائه أيضا".

وأضاف "إنه سعيد للغاية باحتضان الجماهير له بكل هذا الحب والود والاحترام لمسيرته، ولهذا كان من السهل علينا اختيار الزمالك ونتمنى أن يتمكن من رد الجميل بأدائه وعمله".

وأكمل "جوان إنسان مرح ويكون الصداقات بسرعة ولهذا سيحبه الجميع بسهولة".

وأوضح "أنا شخصيا شعرت بأنني محتضن في مصر من الجماهير والنادي وكل العاملين منذ لحظة وصولي وحتى عودتي إلى البرازيل".

واختتم بطلبه "أطلب منكم أن تنادوا جوان باسم "جوان بيزيرا" لأنه اشتهر بهذا الاسم في أوكرانيا وهو الذي يعرف به في أوكرانيا.. وأطلب تغيير اسمه في كشوف المباريات لأن حسابه على إنستجرام أيضا مسجل بنفس الاسم. هذا ما يريده اللاعب وعائلته".

وانضم جوان ألفينا لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ألكسندريا الأوكراني.

وبهدفه أمام مودرن سبورت، أصبح جوان ألفينا اللاعب البرازيلي رقم 11 الذي يسجل في الدوري المصري من أصل 24 لاعبا برازيليا شاركوا في المسابقة.

ويتصدر البرازيلي كينو لاعب فلومينينسي الحالي وبيراميدز السابق القائمة بعدما سجل 8 أهداف في الدوري المصري.

الهدافون البرازيليون في الدوري المصري

كينو – بيراميدز (8 أهداف)

ريبامار – بيراميدز (هدفان)

جونيور – المريخ (هدفان)

إيفرتون دا سيلفا – بيراميدز (هدف)

فابيو جونيور – الأهلي (هدف)

بينيو – الأهلي (هدف)

كارلوس إدواردو – بيراميدز (هدف)

جون لينيون – طلائع الجيش (هدف)

برونو سافيو – الأهلي (هدف)

جانكارلو – الاتحاد (هدف)

جوان ألفينا – الزمالك (هدف)