قائمة إيطاليا - جاتوزو بلا ميلان.. ظهور ليوني الأول وعودة سكاماكا

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 23:34

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن قائمته الأولى في مهمته الجديدة.

أسطورة ميلان لم يضم أي لاعب من فريقه السابق.

بينما شهدت القائمة الاستدعاء الأول لجيوفاني ليوني مدافع ليفربول الجديد وجيوفاني فابيان صانع ألعاب بولونيا.

كذلك شهدت عودة جيانلوكا مانشيني وجيانلوكا سكاماكا للمنتخب لأول مرة بعد عام من الغياب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

ماركو كارنيسكي (أتالانتا)

أليكس ميريت (نابولي)

جوليلمو فيكاريو (توتنام)

خط الدفاع:

أليساندرو باستوني (إنتر)

راؤول بيلانوفا (أتالانتا)

ريكاردو كالافيوري (أرسنال)

أندريا كامبياسو (يوفنتوس)

جيوفاني دي لورنزو (نابولي)

فيديريكو ديماركو (إنتر)

فيديريكو جاتي (يوفنتوس)

جيوفاني ليوني (ليفربول)

جيانلوكا مانشيني (روما)

خط الوسط:

نيكولو باريلا (إنتر)

جيوفاني فابيان (بولونيا)

دافيدي فراتيزي (إنتر)

مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)

نيكولو روفيلا (لاتسيو)

ساندرو تونالي (نيوكاسل يونايتد)

خط الهجوم:

فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)

مويس كين (فيورنتينا)

دانييل مالديني (أتالانتا)

ريكاردو أورسوليني (بولونيا)

ماتيو بوليتانو (نابولي)

جياكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد)

ماتيو ريتيجي (القادسية)

جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)

ماتيا زاكاني (لاتسيو)

