رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا

فرض التعادل السلبي نفسه بين البنك الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

ولأول مرة يتعادل الفريقان في الدوري المصري سلبيا فيما بينهما.

ويعد ذلك التعادل الثاني على التوالي بين الفريقين إذ حسم التعادل بنتيجة 2-2 نتيجة لقاء الموسم الماضي.

وحقق البنك الأهلي رابع تعادل له هذا الموسم ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الـ 17.

فيما ارتقى طلائع الجيش للمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

وصف المباراة

سيطر البنك الأهلي على الكرة في الشوط الأول ومن بين 7 تسديدات على مرمى محمد شعبان جاءت واحدة فقط بين القائمين والعارضة.

ورغم محاولات البنك إلا أن أخطرها جاء في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

في الدقيقة 45+1 سدد أحمد مدبولي كرة مرت أعلى العارضة، وبعدها بدقيقة أهدر أحمد أمين قفة فرصة التقدم بتسديدة جاءت في أحضان الحارس.

في الشوط الثاني جاء الاستحواذ بنسبة 70% من نصيب البنك ووصلت التسديدات لـ 15 أي ضعف ما جاء في الشوط الأول.

تألق محمد شعبان استمر ففي الدقيقة 58 تصدى لفرصة جديدة من قفة.

ومع مشاركة يسري وحيد وأحمد ريان بدلا من ياو أنور وقفة ارتفعت المحاولات.

ومرت تسديدة ريان في الدقيقة 68 بجوار القائم الأيسر، فيما مرت تسديدة مصطفى دويدار بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 86.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.