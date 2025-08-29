جواو فيليكس يفتتح بـ هاتريك ورونالدو يهدد حمد الله مجددا في خماسية النصر على التعاون

افتتح النصر منافساته في الدوري السعودي بفوز ساحق على مضيفه التعاون بخمسة أهداف دون رد.

تقدم جواو فيليكس في الدقيقة 7 بعد تمريرة من أنجيلو.

وبذلك سجل فيليكس في الجولة الافتتاحية للدوريات لأول مرة في مسيرته.

وللمرة الثانية يفتتح لاعب برتغالي أهداف النصر في الدوري، بعد كريستيانو رونالدو في الموسم الماضي.

وفي الدقيقة 54 افتتح رونالدو أهدافه بركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبذلك وصل كريستيانو إلى 75 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين، وهو ثالث هدافي النصر في البطولة، بفارق هدفين عن عبد الرزاق حمد الله (77).

بينما يبقى محمد السهلاوي على الصدارة برصيد 103 هدفا.

وسبق لكريستيانو تحطيم رقم عبد الرزاق حمد الله لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري، حيث سجل 35 هدفا في موسم 2023-2024 ليتجاوز رقم المغربي (34).

بعدها مباشرة في الدقيقة 55 سجل كينجسلي كومان في الدقيقة التالية، بصناعة الحارس نواف العقيدي.

وصار نواف العقيدي ثاني حارس من النصر يصنع هدفا في دوري المحترفين بعد الكولومبي دافيد أوسبينا في 2023.

وأخيرا أكمل جواو فيليكس الهاتريك، بالهدف الرابع في الدقيقة 67، ثم الخامس في الدقيقة 87.

بذلك يتربع النصر على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بقية الفائزين حتى الآن.

وفاز الخليج على الشباب 4-1، وفاز الهلال على الرياض 2-0، وفاز الاتفاق على الخلود 2-1، بينما فاز الأهلي على نيوم 1-0.

الجولة شهدت حتى الآن تعادل وحيد بين ضمك والحزم 1-1.

ويلعب الاتحاد ضد الأخدود يوم السبت 30 أغسطس، بينما يلتقي الفتح مع الفيحاء، والقادسية مع النجمة الصاعد حديثا.