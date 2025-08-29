القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز

أعلن نادي ليفلز أحد أندية القسم الثاني (ب) ضم يوسف حسن لاعب إنبي والزمالك السابق.

صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف ليفلز بعد موسم واحد قضاه مع إنبي دون خوض أي مباراة.

وصعد فريق ليفلز هذا الموسم من القسم الثالث للقسم الثاني (ب) والذي يؤهل إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية).

وسيلتقي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية أ يوم الثلاثاء المقبل مع دياموند.

وتعاقد الزمالك من يوسف حسن في صيف عام 2022 قادما من وادي دجلة.

واكتفى يوسف بخوض 4 مباريات مع الزمالك لكن الإصابات أبعدته عن المشاركة في المباريات، وفسخ عقده في صيف 2024.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

