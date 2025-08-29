ميلان: لم نقنع أكانجي بعد.. وتغيير الخطة وضعنا في موقف صعب قليلا

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 22:18

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إشبيلية - مانويل أكانجي

أعلن إيلي تاري المدير الرياضي لـ ميلان وجود مفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات في وقت سابق أن ميلان قد استفسر من مانشستر سيتي عن الطلبات المالية لضم أكانجي.

وقال المدير الرياضي لـ ميلان عبر سكاي: "لم نقنع مانويل أكانجي بعد بالانضمام لنا".

وأضاف "تغيير خطة الفريق وضعنا في موقف صع بقليلا، لذلك نريد أن نفعل أفضل ما في وسعنا خلال الـ 72 ساعة المقبلة لضم لاعبا ذو خبرة".

وأتم "أكانجي يمتلك الخبرة والجودة للعب بقميص ميلان".

وتحول ميلان مع ماسيمليانو أليجري المدير الفني الجديد لخطة 3-4-3 بدلا من 4-3-3 التي اعتمد عليها في المواسم السابقة.

وكان جالاتا سراي قد وافق على عرض مانشستر سيتي بدفع 15 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع أكانجي، لكن لم تتم الصفقة بشكل رسمي إلى الآن.

ولم يغلق مانشستر سيتي الباب أمام رحيل مانويل أكانجي مدافع الفريق هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

مانويل أكانجي مانشستر سيتي ميلان
