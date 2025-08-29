ثنائية من صناعة الدوسري.. الهلال يستهل موسمه بالفوز الرياض ويحطم أرقاما جديدة

استهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بالفوز 2-0 على الرياض في ملعب المملكة أرينا.

اللقاء هو الأول محليا للإيطالي سيموني إنزاجي وشهد أيضا ظهور داروين نونيز الوافد الجديد من ليفربول وغياب ثيو هيرنانديز القادم من ميلان.

وحسم الهلال اللقاء في الشوط الأول بالثنائية عن طريق متعب الحربي في الدقيقة 22 ومالكوم في الدقيقة 45+3.

هدف الهلال الثاني بقدم مالكوم، في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأوّل. ⏳ pic.twitter.com/R4pUtoTNug — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 29, 2025

وصنع سالم الدوسري هدفي الزعيم السعودي، وخلال آخر 10 مباريات لسالم ساهم بتسجيل 14 هدفا بواقع 8 أهداف وصناعة 6.

وحافظ ياسين بونو على نظافة شباكه خلال اللقاء مساهما في خروج الزعيم بشباك نظيفة في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمرة الـ 11 في تاريخه.

وأصبح الهلال الأكثر انتصارا في الجولة الأولى من الدوري السعودي برصيد 17 مباراة، وهو صاحب أطول سلسلة فوز في الجولة الأولى حققها في 13 موسما متتاليا.

وتصدر الهلال ترتيب الدوري مبكرا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الاتفاق والأهلي لحين نهاية الجولة.