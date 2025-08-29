قائمة الأهلي - تواجد طاهر وبن رمضان ضد بيراميدز.. وغياب إمام وعمر كمال

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 21:14

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي

تواجد محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر في قائمة الأهلي بعد تأكد جاهزيتهما طبيا لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد السلام غدا السبت في التاسعة مساءً.

وشهدت القائمة غياب إمام عاشور لعدم الجاهزية الكاملة رغم تدربه، وكذلك عمر كمال لأسباب فنية رغم مشاركته ضد غزل المحلة.

ويستمر غياب الثلاثي: ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد شكري بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان - كريم فؤاد – أحمد عابدين - مصطفى العش – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: أشرف بنشرقي - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - أحمد رضا - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف.

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الأهلي

لأسباب فنية: محمد أحمد سيحا – عمر كمال – محمد عبد الله - أحمد عبد القادر

إصابات: ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد شكري

لعدم الجاهزية: مروان عطية – إمام عاشور

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد بيراميدز الذي يأتي في المركز الـ 12.

الأهلي قائمة الأهلي بيراميدز الدوري المصري
التعليقات
