انتهت الدوري - الاتحاد (0)-(3) إنبي.. البنك (0)-(0) الجيش.. فوز وتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري ضد إنبي، والبنك الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 5 من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري ضد إنبي

انتهت بفوز إنبي 3-0

ق 85: جووول محمد ناصر يستغل خطأ جديد ويسجل بتسديدة أرضية مستغلا خطأ دفاعي جديد

ق 74: جووول الثاااني.. محمد حتحوت يسجل الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من قلبي دفاع الاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

إنبي يتقدم بالهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري عن طريق أحمد زكي

ق 33: أحمد زكي يسجل أول أهداف اللقاء ويتقدم لإنبي

بداية اللقاء

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش

انتهت 0-0

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

