انتهت الدوري - الاتحاد (0)-(3) إنبي.. البنك (0)-(0) الجيش.. فوز وتعادل

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري ضد إنبي، والبنك الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 5 من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري ضد إنبي

انتهت بفوز إنبي 3-0

أخبار متعلقة:
السولية يسجل وبسام يتصدى.. سيراميكا ينتصر على المقاولون العرب بهدف الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور الرحلة مستمرة.. أزبيليكويتا إلى إشبيلية مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي

ق 85: جووول محمد ناصر يستغل خطأ جديد ويسجل بتسديدة أرضية مستغلا خطأ دفاعي جديد

ق 74: جووول الثاااني.. محمد حتحوت يسجل الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من قلبي دفاع الاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: أحمد زكي يسجل أول أهداف اللقاء ويتقدم لإنبي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

==

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش

انتهت 0-0

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

الدوري المصري الاتحاد البنك الأهلي طلائع الجيش إنبي
نرشح لكم
والد جوان ألفينا يطلب تغيير اسم ابنه ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا قائمة الأهلي - تواجد طاهر وبن رمضان ضد بيراميدز.. وغياب إمام وعمر كمال السولية يسجل وبسام يتصدى.. سيراميكا ينتصر على المقاولون العرب بهدف الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور خبر في الجول - طاهر وبن رمضان جاهزان لمواجهة بيراميدز مؤتمر فيريرا: سعيد بعدد الفرص ضد فاركو.. وباريس سان جيرمان فاز 1-0 وكان الأفضل
أخر الأخبار
دوري المحترفين - الضيوف ينتصرون في 3 مباريات بافتتاح الجولة الثانية 3 دقيقة | القسم الثاني
والد جوان ألفينا يطلب تغيير اسم ابنه 31 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إيطاليا - جاتوزو بلا ميلان.. ظهور ليوني الأول وعودة سكاماكا ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا ساعة | الدوري المصري
جواو فيليكس يفتتح بـ هاتريك ورونالدو يهدد حمد الله مجددا في خماسية النصر على التعاون ساعة | سعودي في الجول
القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز 2 ساعة | الكرة المصرية
سكاي: تسيميكاس على أعتاب روما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512275/انتهت-الدوري-الاتحاد-0-3-إنبي-البنك-0-0-الجيش-فوز-وتعادل