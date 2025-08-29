السولية يسجل وبسام يتصدى.. سيراميكا ينتصر على المقاولون العرب بهدف

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الثاني على التوالي بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة الخامسة.

وأقيم اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

ولا يزال المقاولون العرب يبحث عن هدفه الأول في الدوري إذ خاض 5 مباريات ولم يسجل.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - سلبية المحلة والمقاولون وفوزي "مستر أسيست" بأبرز أرقام الجولة الرابعة بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود

وحقق سيراميكا كليوباترا أول فوز خارج أرضه هذا الموسم بعدما تعادل سلبيا مع زد في الجولة الثانية.

الفوز ارتقى بسيراميكا للمركز الخامس برصيد 7 نقاط، فيما تراجع المقاولون العرب للمركز الـ 20 وقبل الأخير بنقطتين دون أي فوز أو هدف.

وصف المباراة

تألق محمد بسام في الثواني الأولى من اللقاء فمنع فرصة محمد عنتر في الثانية 40 من بعد انطلاق صافرة البداية.

وفي الدقيقة 3 حوّل عمرو السولية تسديدة طائشة من أيمن موكا وأسكنها الشباك.

هدف ثاني للسولية للمباراة الثانية على التوالي بقميص سيراميكا كليوباترا.

وازدادت المباراة صعوبة على سيراميكا كليوباترا بتعرض عمرو قلاوة لاعب الفريق للطرد بشكل مباشر بعد عودة الشهدي حكم اللقاء لتقنية الفيديو بعد تدخل قوي على كاحل محمد عنتر في الدقيقة 19.

وأجرى كلا المدربين تغييرا، فحاول علي ماهر تأمين دفاعه، فيما بدأ محمد مكي تعديل شكل فريقه الخططي بحثا عن التعادل.

شوط أول انتهى بالتعادل بدون أهداف.

في الشوط الثاني تراجع سيراميكا كليوباترا للدفاع عن الهدف فيما بسط المقاولون العرب سيطرته لتسجيل التعادل.

وفي الدقيقة 70 احتسب الشهدي ركلة جزاء للمقاولون العرب.

وانتظر ما يقارب 8 دقائق من أجل مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره.

وفي الدقيقة 79 انبرى محمد أبو جودة للركلة وسددها ضعيفة على يمين بسام الذي تصدى لها بكل سهولة.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد ليحقق سيراميكا فوزا جديدا.

سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا قائمة الأهلي - تواجد طاهر وبن رمضان ضد بيراميدز.. وغياب إمام وعمر كمال انتهت الدوري - الاتحاد (0)-(3) إنبي.. البنك (0)-(0) الجيش.. فوز وتعادل الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور خبر في الجول - طاهر وبن رمضان جاهزان لمواجهة بيراميدز مؤتمر فيريرا: سعيد بعدد الفرص ضد فاركو.. وباريس سان جيرمان فاز 1-0 وكان الأفضل انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) سيراميكا.. 3 نقاط جديدة للضيوف
أخر الأخبار
قائمة إيطاليا - جاتوزو بلا ميلان.. ظهور ليوني الأول وعودة سكاماكا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية 23 دقيقة | الدوري المصري
رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا 35 دقيقة | الدوري المصري
جواو فيليكس يفتتح بـ هاتريك ورونالدو يهدد حمد الله مجددا في خماسية النصر على التعاون 38 دقيقة | سعودي في الجول
القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز ساعة | الكرة المصرية
سكاي: تسيميكاس على أعتاب روما ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلان: لم نقنع أكانجي بعد.. وتغيير الخطة وضعنا في موقف صعب قليلا ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: أرسنال الأكثر ترشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512274/السولية-يسجل-وبسام-يتصدى-سيراميكا-ينتصر-على-المقاولون-العرب-بهدف