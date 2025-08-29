السولية يسجل وبسام يتصدى.. سيراميكا ينتصر على المقاولون العرب بهدف

حقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الثاني على التوالي بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة الخامسة.

وأقيم اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

ولا يزال المقاولون العرب يبحث عن هدفه الأول في الدوري إذ خاض 5 مباريات ولم يسجل.

وحقق سيراميكا كليوباترا أول فوز خارج أرضه هذا الموسم بعدما تعادل سلبيا مع زد في الجولة الثانية.

الفوز ارتقى بسيراميكا للمركز الخامس برصيد 7 نقاط، فيما تراجع المقاولون العرب للمركز الـ 20 وقبل الأخير بنقطتين دون أي فوز أو هدف.

وصف المباراة

تألق محمد بسام في الثواني الأولى من اللقاء فمنع فرصة محمد عنتر في الثانية 40 من بعد انطلاق صافرة البداية.

وفي الدقيقة 3 حوّل عمرو السولية تسديدة طائشة من أيمن موكا وأسكنها الشباك.

هدف ثاني للسولية للمباراة الثانية على التوالي بقميص سيراميكا كليوباترا.

وازدادت المباراة صعوبة على سيراميكا كليوباترا بتعرض عمرو قلاوة لاعب الفريق للطرد بشكل مباشر بعد عودة الشهدي حكم اللقاء لتقنية الفيديو بعد تدخل قوي على كاحل محمد عنتر في الدقيقة 19.

عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا يتعرض للطرد أمام المقاولون العرب.. بعد عودة الحكم للـ VAR ✋ pic.twitter.com/IJf7JahQsU — ON Sport (@ONTimeSports) August 29, 2025

وأجرى كلا المدربين تغييرا، فحاول علي ماهر تأمين دفاعه، فيما بدأ محمد مكي تعديل شكل فريقه الخططي بحثا عن التعادل.

شوط أول انتهى بالتعادل بدون أهداف.

في الشوط الثاني تراجع سيراميكا كليوباترا للدفاع عن الهدف فيما بسط المقاولون العرب سيطرته لتسجيل التعادل.

وفي الدقيقة 70 احتسب الشهدي ركلة جزاء للمقاولون العرب.

وانتظر ما يقارب 8 دقائق من أجل مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره.

وفي الدقيقة 79 انبرى محمد أبو جودة للركلة وسددها ضعيفة على يمين بسام الذي تصدى لها بكل سهولة.

محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا يتألق ويتصدى لركلة جزاء لفريق المقاولون العرب ✋ pic.twitter.com/64Vspdmic7 — ON Sport (@ONTimeSports) August 29, 2025

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد ليحقق سيراميكا فوزا جديدا.