الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

أعلن نادي الزمالك تقدمه ببلاغات للنائب العام ضد مرتضي منصور رئيس النادي السابق.

وجاء في بيان الزمالك

"قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، وتقدم النادي بعدد من البلاغات إلى محمد شوقي النائب العام، وذلك بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر".

وفي وقت سابق رفض نادي الزمالك محاولات المساس بجماهيره وتقدم بعدة بلاغات للنائب العام ضد "بعض من يتعمد تشويه صورة جماهير النادي والإساءة إليهم".

ونشر الزمالك مقطعا لفيديو هتافات جماهير الزمالك بعنوان: "الزمالك جمهوره كبير.. أرض أكتوبر حق أصيل".

وجاء نشر الزمالك للفيديو من أجل الرد على زعم البعض بتحريف هتافات الجماهير خلال مواجهة فاركو فيما يتعلق بأرض النادي بفرع 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.