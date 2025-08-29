الرحلة مستمرة.. أزبيليكويتا إلى إشبيلية
الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 19:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية الإسباني ضم سيزار أزبيليكويتا قادما من أتلتيكو مدريد.
سيزار أزبيليكويتا
النادي : إشبيلية
ووقع الإسباني المخضرم على عقد يمتد لموسم وحيد مع خيار التمديد لموسم آخر.
وكان الروخيبلانكوس قد أعلن في 30 يونيو الماضي رحيل المدافع المخضرم بنهاية عقده.
ولعب أزبيليكويتا، البالغ من العمر 35 عاما، 20 مباراة الموسم الماضي في كافة البطولات، ونجح في تسجيل هدف وحيد.
وقبل الانضمام لأتليتكو مدريد لعب أزبلكويتا 9 مواسم بقميص تشيلسي.
🖊️ César Azpilicueta, cuarto fichaje para la temporada 2025/26 ♟️
¡Bienvenido al #SevillaFC, @CesarAzpi! ⚪️🔴#WeAreSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 29, 2025
وبدأ المدافع مع أوساسونا ولعب للفريق الأول منذ 2007 ثم رحل لمارسيليا في 2008.
وانضم الإسباني إلى صفوف تشيلسي من مارسيليا في صيف 2012 مقابل 8.8 مليون يورو.
وقضى 11 موسما مع تشيلسي توج خلالها بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مثلهما.
وخاض بقميص تشيلسي 508 مباراة حيث سجل 17 هدفا وصنع 56.
ويحتل إشبيلية المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور أول جولتين بدون أي انتصار.
ويستعد إشبيلية للقاء جيرونا غدا السبت في ثالث جولات الدوري الإسباني.