الدوري المصري سيدات - الأهلي ينتصر 9-0 ويتصدر مبكرا.. وفوز دجلة وتعادل بيراميدز
الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 19:34
كتب : FilGoal
حقق الأهلي أكبر انتصار في الموسم الحالي من الدوري المصري سيدات باكتساح اتحاد بسيون بنتيجة 9-0 في الجولة الثانية.
وكان مسار حامل اللقب قد افتتح مباريات الجولة أمس الخميس بالفوز 3-0 على الزمالك.
وتعادل بيراميدز مع فريق أس أي كيه بنتيجة 1-1، وفرض التعادل السلبي نفسه بين الطيران وإنبي.
وحققت سيدات دجلة الفوز بنتيجة 5-2 على زد، فيما انتصر المصري بنتيجة 3-1 على بالم هيلز.
وفاز المقاولون العرب على مودرن سبورت بنتيجة 1-0.
وأخيرا تعادل البنك الأهلي مع رع سلبيا بدون أهداف.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه وادي دجلة ومسار في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.
ويحتل البنك الأهلي وبيراميدز المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط لكل فريق.
نرشح لكم
اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية كرة سلة - رنيم الجداوي لـ في الجول: أحلم بالتتويج بإفريقيا مع الأهلي.. وأدائي الفردي بمساعدة الفريق كرة طائرة - منتخب السيدات يختتم بطولة العالم بالخسارة أمام السويد كرة طائرة - الأهلي يعلن تفاصيل إصابة آية الشامي.. ومدة الغياب الدوري المصري سيدات - زد يتصدر مبكرا.. وانتصار الأهلي ومسار وتعادل سلبي لـ الزمالك كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم الزمالك يعلن عن 3 صفقات في فريق السيدات كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات