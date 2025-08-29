الدوري المصري سيدات - الأهلي ينتصر 9-0 ويتصدر مبكرا.. وفوز دجلة وتعادل بيراميدز

الأهلي سيدات - اتحاد بسيون

حقق الأهلي أكبر انتصار في الموسم الحالي من الدوري المصري سيدات باكتساح اتحاد بسيون بنتيجة 9-0 في الجولة الثانية.

وكان مسار حامل اللقب قد افتتح مباريات الجولة أمس الخميس بالفوز 3-0 على الزمالك.

وتعادل بيراميدز مع فريق أس أي كيه بنتيجة 1-1، وفرض التعادل السلبي نفسه بين الطيران وإنبي.

وحققت سيدات دجلة الفوز بنتيجة 5-2 على زد، فيما انتصر المصري بنتيجة 3-1 على بالم هيلز.

May be an image of 3 people, people playing soccer, people playing football and text

وفاز المقاولون العرب على مودرن سبورت بنتيجة 1-0.

وأخيرا تعادل البنك الأهلي مع رع سلبيا بدون أهداف.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه وادي دجلة ومسار في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

ويحتل البنك الأهلي وبيراميدز المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط لكل فريق.

