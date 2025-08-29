خبر في الجول - طاهر وبن رمضان جاهزان لمواجهة بيراميدز

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 19:08

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طاهر محمد

حصل طاهر محمد طاهر ومحمد علي بن رمضان ثنائي الأهلي على الضوء الأخضر للمشاركة ضد بيراميدز.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز في قمة الجولة الخامسة على استاد السلام غدا الأحد في التاسعة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي جاهز طبيا للمشاركة في المباراة، ويتبقى القرار الفني في يد خوسيه ريبيرو.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مرعي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي.. ومنظار لتحديد مدة غيابه مدرب أهلي جدة: استبعاد جالينو قرار انضباطي.. ولا أفرق بين اللاعب الأجنبي والسعودي حجازي: واجهنا أهلي جدة بندية.. وهذا ما نحتاج لفعله اتحاد الكرة يعلن تعيين روخاس حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز

واشتكى الدولي التونسي من آلام في العضلة الخلفية واكتفى بتدريبات تأهيلية في مران الخميس، فيما شكى طاهر محمد طاهر من آلام عضلية.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام غزل المحلة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة.

كما تعثر بيراميدز بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

وجمع كل من الأهلي وبيراميدز 5 نقاط عقب مرور أربع جولات لكن الأهلي خاض مباراة أقل.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في الدوري تعادل مرتين أمام كل من مودرن سبورت وغزل المحلة.

بينما تغلب الأهلي في مباراة وحيدة على فاركو.

أما بيراميدز فخاض 4 مباريات وانتصر مرة وحيدة على الإسماعيلي وتعادل أمام كل من وادي دجلة والمصري.

بينما خسر المواجهة الأخيرة أمام مودرن سبورت.

طاهر محمد طاهر محمد علي بن رمضان الدوري المصري الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا قائمة الأهلي - تواجد طاهر وبن رمضان ضد بيراميدز.. وغياب إمام وعمر كمال انتهت الدوري - الاتحاد (0)-(3) إنبي.. البنك (0)-(0) الجيش.. فوز وتعادل السولية يسجل وبسام يتصدى.. سيراميكا ينتصر على المقاولون العرب بهدف الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور مؤتمر فيريرا: سعيد بعدد الفرص ضد فاركو.. وباريس سان جيرمان فاز 1-0 وكان الأفضل انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) سيراميكا.. 3 نقاط جديدة للضيوف
أخر الأخبار
قائمة إيطاليا - جاتوزو بلا ميلان.. ظهور ليوني الأول وعودة سكاماكا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية 23 دقيقة | الدوري المصري
رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا 35 دقيقة | الدوري المصري
جواو فيليكس يفتتح بـ هاتريك ورونالدو يهدد حمد الله مجددا في خماسية النصر على التعاون 37 دقيقة | سعودي في الجول
القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز ساعة | الكرة المصرية
سكاي: تسيميكاس على أعتاب روما ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلان: لم نقنع أكانجي بعد.. وتغيير الخطة وضعنا في موقف صعب قليلا ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: أرسنال الأكثر ترشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512268/خبر-في-الجول-طاهر-وبن-رمضان-جاهزان-لمواجهة-بيراميدز