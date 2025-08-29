خبر في الجول - طاهر وبن رمضان جاهزان لمواجهة بيراميدز

حصل طاهر محمد طاهر ومحمد علي بن رمضان ثنائي الأهلي على الضوء الأخضر للمشاركة ضد بيراميدز.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز في قمة الجولة الخامسة على استاد السلام غدا الأحد في التاسعة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي جاهز طبيا للمشاركة في المباراة، ويتبقى القرار الفني في يد خوسيه ريبيرو.

واشتكى الدولي التونسي من آلام في العضلة الخلفية واكتفى بتدريبات تأهيلية في مران الخميس، فيما شكى طاهر محمد طاهر من آلام عضلية.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام غزل المحلة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة.

كما تعثر بيراميدز بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

وجمع كل من الأهلي وبيراميدز 5 نقاط عقب مرور أربع جولات لكن الأهلي خاض مباراة أقل.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في الدوري تعادل مرتين أمام كل من مودرن سبورت وغزل المحلة.

بينما تغلب الأهلي في مباراة وحيدة على فاركو.

أما بيراميدز فخاض 4 مباريات وانتصر مرة وحيدة على الإسماعيلي وتعادل أمام كل من وادي دجلة والمصري.

بينما خسر المواجهة الأخيرة أمام مودرن سبورت.