كأس الخليج تحت 20 - منتخب مصر للناشئين يخسر أمام عمان بثنائية

خسر منتخب مصر تحت 17 عاما من عمان تحت 20 عاما بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج تحت 20 عاما.

ويقود منتخب مصر للناشئين الذي يدربه أحمد الكاس منافسات البطولة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للناشئين والمقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

وتستضيف مدينة أبها في المملكة العربية السعودية منافسات البطولة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم عُمان والعراق والبحرين.

وتقدم منتخب عُمان عن طريق حسام الناعبي في الدقيقة 8.

وأضاف أحمد العمراني الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو منتخب مصر تقليص الفارق والعودة في اللقاء لكن الفرص لم تترجم لأهداف.

وسيلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية مع العراق يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر في الرابعة والنصف عصرا.

ثم يختتم مرحلة المجموعات بلقاء البحرين في الرابعة والنصف عصرا يوم الخميس 4 سبتمبر.

ويخوض منتخب مصر تحت 17 عاما منافسات كأس الخليج اتحضيرا لمنافسات كأس العالم للناشئين في قطر.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين إلى بطولة 1997 التي أقيمت في مصر.

كما تعد تلك المرة الثالثة في التاريخ التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين في كأس العالم.