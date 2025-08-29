مؤتمر فيريرا: سعيد بعدد الفرص ضد فاركو.. وباريس سان جيرمان فاز 1-0 وكان الأفضل

أبدى يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك سعادته بالفرص التي خلقها فريقه ضد فاركو في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك بهدف دون رد على فاركو ويستعد للقاء وادي دجلة يوم الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الخامسة.

وقال البلجيكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللاعبون الذين شاركوا في عدد دقائق أكبر خلال المباراة السابقة خاضوا تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية، وسنتدرب اليوم وغدا استعدادا للقاء، ولدينا تقريبا نفس جدول الإعداد من الأسبوع الماضي".

وأضاف "نشعر بالهدوء بشأن الفرص المهدرة خلال لقاء فاركو، وسعيد بعدد الفرص التي خلقناها، سددنا 21 تسديدة على مرمى المنافس واستقبلنا 2، باريس سان جيرمان في أول مباراتين بالدوري الفرنسي فاز بنتيجة 1-0 فقط وكان الأفضل في الملعب وسعداء بكم الفرص التي صنعها الفريق".

وواصل "ناصر منسي كان بديلاً وأدى بشكل جيد وكان يستحق التسجيل في المباراة لكنه صادفه سوء توفيق".

وأكمل "لدينا البدائل لتعويض غياب نبيل عماد في المباراة المقبلة خاصة وأنه يمتلك جودة عالية في هذا المركز وهناك من يستطيع تعويض غيابه".

ويغيب لاعب وسط الزمالك بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

وأتم "سنعطي اللاعبون راحة لعدة أيام عقب لقاء وادي دجلة في ظل توقف الدوري، وبعدها نبدأ الاستعداد للمصري قبل المباراة بـ 10 أيام تقريبا".

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، فيما يحتل دجلة العائد حديثا للدوري المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.