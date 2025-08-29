انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) سيراميكا.. 3 نقاط جديدة للضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السادسة مساءً.

انتهت

ق 79: بسام يتصدى لركلة جزاء سدد محمود أبو جودة

ق 72: الحكم يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره

ق 70: ركلة جزاء للمقاولون العرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا يتعرض للطرد أمام المقاولون العرب.. بعد عودة الحكم للـ VAR ✋ pic.twitter.com/IJf7JahQsU — ON Sport (@ONTimeSports) August 29, 2025

ق 19: بطاقة حمراء لعمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا بعد العودة لتقنية الفيديو

السولية يواصل التألق مع سيراميكا 👌🏼 الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في مرمى المقاولون العرب ⚽️ pic.twitter.com/ppKmndJsfL — ON Sport (@ONTimeSports) August 29, 2025

ق 3: جووول أوووول.. السولية يتابع تسديدة موكا ويسجل الأول في شباك ذئاب الجبل

ق 1: محمد عنتر ينفرد ويسدد كرة يمنعها بسام في الثانية 40

بداية اللقاء