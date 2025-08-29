انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) سيراميكا.. 3 نقاط جديدة للضيوف

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السادسة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 79: بسام يتصدى لركلة جزاء سدد محمود أبو جودة

ق 72: الحكم يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره

ق 70: ركلة جزاء للمقاولون العرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: بطاقة حمراء لعمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 3: جووول أوووول.. السولية يتابع تسديدة موكا ويسجل الأول في شباك ذئاب الجبل

ق 1: محمد عنتر ينفرد ويسدد كرة يمنعها بسام في الثانية 40

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري المقاولون العرب
