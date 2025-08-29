في الجول يكشف برنامج منتخب مصر تحضيرا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وعلم FilGoal.com أن برنامج منتخب مصر تحضيرا للمواجهتين يأتي كالتالي:

إعلان قائمة المنتخب سيكون يوم الأحد الموافق 31 أغسطس

تجمع اللاعبين سيكون يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر

5 محترفين سيصلوا على دفعتين وهم: محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي).

فيما وصل إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي إلى القاهرة في وقت مبكر بعد إعفاء فريقه من خوض الدور الأول لبطولة كأس المحترفين، نظرا لكونه حامل اللقب.

ووضع جهاز المنتخب برنامجا تدريبيا خاصا لـ إبراهيم عادل.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر ستكتمل صفوف المنتخب المصري.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.